Športová hala v Hriňovej má pripravenú spodnú stavbu

Hriňová 7. júla (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese pokračuje s budovaním multifunkčnej športovej plochy s prekrytím, v súčasnosti má pripravenú spodnú stavbu. Pre TASR to povedal primátor Stanislav Horník.



„Počkáme si na dodanie technológie od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Po jej dodaní sme pripravení pustiť sa do výstavby vrchnej stavby, čo je samonosná oblúková oceľová hala,“ dodal.



Ako ďalej spomenul, samospráva už má vysúťaženého dodávateľa na práce a aj vyčlenené peniaze z rezervného fondu. „Zástupcovia SZĽH priebežne monitorujú vývoj jednotlivých projektov. Výstavba malej ľadovej plochy v Hriňovej a v ďalších mestách ide podľa plánu. Dodanie technológie a dokončenie výstavby plánujeme do konca kalendárneho roka,“ uviedol pre TASR hovorca SZĽH Peter Jánošík.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením na vytvorenie ľadového povrchu bude v priestoroch športového areálu vedľa obnoveného hriňovského kúpaliska. Jej rozmery budú 40 x 20 metrov a projektovú dokumentáciu má samospráva pripravenú. „Športujúcej verejnosti a mládeži dlhodobo chýba tento typ športoviska," tvrdí primátor. Súčasťou dodávky k ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, kontajner na garážovanie rolby, v ktorom pre ňu bude aj bojler teplej vody a elektrorozvádzač. Patrí tam tiež osvetlenie multifunkčnej plochy, hokejové bránky a mantinely na ohraničenie ihriska. Miesto bude v prvej etape bez prekrytia a bude slúžiť na zimné športy v zimnom období. V lete bude pokryté povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Plocha bude preto využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.



Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou na výstavbu športovej plochy s prekrytím v rámci vyhlásenej výzvy k projektu podpory rozvoja športu. Žiadosť schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu sa odhaduje na 244.000 eur bez DPH. Celková suma investície mesta by mohla podľa primátora dosiahnuť 350.000 eur. Zároveň podalo mesto žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na celé dielo. Spolufinancovanie projektu by predstavovalo minimálne 50 percent z celkových oprávnených nákladov. Primátor pripomenul, že výzva zatiaľ nebola vyhodnotená. „Má sa tak stať v júli 2021,“ ukončil.