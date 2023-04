Hriňová sa chce uchádzať o nenávratné financie pre viaceré projekty

Hriňová 5. apríla (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese sa chce uchádzať o nenávratné finančné prostriedky pre viaceré projekty. TASR to v stredu potvrdil primátor mesta Stanislav Horník s tým, že medzi ne patrí napríklad rozvoj verejnej dopravy v Hriňovej.



Pripomenul, že projekt by bol na zlepšenie dostupnosti autobusovej dopravy mesta Hriňová a odhadované náklady sú 650.000 eur. "Cieľom je zlepšenie dostupnosti služieb verejnej dopravy vo vidieckych sídlach Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)," podotkol. Poznamenal, že by to bolo kúpou troch ekologických vozidiel s 38 miestami pre cestujúcich vrátane miest na státie. Zdôraznil, že autobusy by boli s pohonom na zemný plyn (CNG). Horník zároveň uviedol, že v rámci tohto projektu by chceli do budúcnosti vybudovať aj malú plniacu stanicu CNG pre autobusovú dopravu. "Orientačné náklady sú 50.000 eur a zatiaľ je to vo forme projektového zámeru," objasnil.



Ďalší projekt je podľa primátora Zberný dvor Hriňová s odhadovanými nákladmi 850.000 eur. Cieľom je vznik priestoru s technologickým a materiálnym zabezpečením aj podpora zberu a rozšírenie systémov triedeného zberu komunálnych odpadov.



Ako doplnil, tretím je Centrum integrovaných sociálnych a zdravotných služieb v Hriňovej. Sídliť by malo v budove bývalej škôlky, v jej časti už v súčasnosti podľa Horníka sídlia lekári. Zabezpečiť by malo prístup k zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu je aj zlepšenie technického a energetického stavu mestských objektov a obnovenie nevyužívaných priestorov. Odhadované náklady sú 2.000.000 eur.



O nenávratné finančné prostriedky na projekty sa chce mesto uchádzať cez Program Slovensko pre Integrovanú územnú stratégiu BBSK v rámci Strategicko-plánovacieho regiónu Zvolen, Detva a Krupina.