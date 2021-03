Hriňová si od apríla zabezpečí spoje vo vnútri mesta vo vlastnej réžii

Hriňová 30. marca (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese si bude od začiatku apríla zabezpečovať dopravu autobusových liniek vo vnútri mesta vo vlastnej réžii. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník. „Autobusová doprava mesta (ADM) bude nadväzovať na služby prímestskej autobusovej dopravy, ktoré objednáva Banskobystrický samosprávny kraj,“ dodal.



Ako ďalej spomenul, dopravu na troch linkách s obsluhou vo vnútri mesta zabezpečí miestny zmluvný dopravca dvoma minibusmi. Sadzby cestovného sa zjednotia pre celý rozsah autobusovej dopravy mesta. Základné cestovné vo výške 0,60 eura a zľavnené cestovné vo výške 0,30 eura.



„V budúcnosti mesto uvažuje o obstaraní vlastného vozového parku. Po získaní základných dát z prevádzky ADM na území mesta je pravdepodobné, že samospráva prikročí k reorganizácii siete týchto liniek, zvýšeniu ponuky spojov a zavedení taktovej dopravy na jednotlivých linkách,” poznamenal s tým, že do budúcna by v Hriňovej chceli zabezpečovať túto dopravnú obsluhu aj do ďalších miestnych častí. „Mesto tiež zvažuje zavedenie možnosti bezplatného cestovania pre žiakov hriňovských škôl,” podotkol primátor.



Výkony na spojoch vo vnútri mesta doteraz objednával Banskobystrický samosprávny kraj. „Od roku 2012 sa na úhrade nákladov časti vzniknutej straty dvoma tretinami podieľalo mesto Hriňová, jednu tretinu uhrádzal kraj. Rovnako ako v prípade ďalších štyroch miest v kraji, Novej Bane, Banskej Štiavnice, Krupiny a Detvy," ukončil Horník.