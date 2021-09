V hriňovskom domove dôchodcov nie je v karanténe žiadny klient

Hriňová 24. septembra (TASR) – Situácia v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese je v súvislosti so šírením nového koronavírusu pokojná. Pre TASR to v piatok uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). „Momentálne nie je v karanténe pre ochorenie COVID-19 žiadny klient ani zamestnanec,“ dodala hovorkyňa.



Podľa nej všetci skríningovo testovaní klienti a zamestnanci boli tento týždeň negatívni. „Klienti sú zaočkovaní na 93 percent a zaočkovaní zamestnanci tvoria 80 percent. Celková zaočkovanosť zariadenia, teda klienti aj zamestnanci, je na úrovni 88 percent,“ spomenula s tým, že v zariadení sa dodržiavajú aktuálne opatrenia podľa COVID automatu. „Návštevy klientov sú v súlade s plánom a podmienkami pre priebeh návštev. Preferujeme návštevy v exteriéri alebo vo vyhradených návštevných miestnostiach,“ poznamenala a doplnila, že klientov po návrate z hospitalizácie alebo z dovolenky do zariadenia testujú. „Pre prípad karantény sú v rámci zariadenia v súčasnosti k dispozícii dve karanténne miestnosti s vlastným hygienickým zariadením,“ ukončila Štepáneková.



Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hriňovej poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu. Stará sa o nich vyše 40 zamestnancov a všetkých prijímateľov sociálnych služieb je spolu približne 90.