Hriňová v prípade potreby pripravuje ubytovanie pre Ukrajincov

Hriňová 2. marca (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese v prípade potreby pripravuje ubytovanie pre Ukrajincov. S možnosťou poskytnúť priestory v súkromných izbách sa však ozývajú aj občania mesta, potvrdil v stredu pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Pripomenul, že samospráva v súčasnosti dokončuje rekonštrukciu priestorov hospodárskej budovy v areáli futbalového štadióna. V nej vznikne turistická ubytovňa s kapacitou 20 lôžok. "Tieto miesta mali rozšíriť možnosti prenocovaní pre návštevníkov regiónu. V zložitej humanitárnej situácii však ponúkneme priestory pre účely krízového ubytovania pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny," uviedol primátor s tým, že ďalšie voľné kapacity majú k dispozícii aj miestne penzióny a ubytovne.



Ako dodal, podľa oficiálnej evidencie je v meste na prechodnom pobyte prihlásených 21 obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom. Sú to pracovníci v stavebníctve, lesnom a drevospracujúcom hospodárstve. Poznamenal tiež, že Hriňová svoje partnerské mesto na Ukrajine nemá.



Primátor ďalej spomenul, že hriňovské dobrovoľníčky v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizovali zber oblečenia, potravín a materiálu pre prichádzajúcich utečencov. "Už počas prvého víkendu (26. - 27. 2.) bola táto pomoc dopravená na štátnu hranicu s Ukrajinou," konštatoval a doplnil, že v nadväznosti na túto aktivitu mesto poskytlo priestory a personál na preberanie pomoci. Zbierka potravín, oblečenia a hygienických potrieb pre utečencov je v priestoroch mestského kultúrneho strediska od utorka (1. 3.) počas pracovných dní v čase od 8.00 do 17.00 h.