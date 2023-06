Hriňová v súvislosti s horúčavami prijíma viacero opatrení

Hriňová 23. júna (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese prijíma v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viacero opatrení. Verejnosť môže na schladenie využiť letné kúpalisko, prostredie na námestí osviežuje mestská fontána. Pre TASR to uviedol primátor mesta Stanislav Horník.



Ako informoval, na zmiernenie následkov horúčav slúži Hriňovčanom aj návštevníkom mesta tretiu sezónu obnovené letné kúpalisko. Ľudia môžu využívať tri bazény s kapacitou 636 návštevníkov. "Tento rok je verejnosti k dispozícii od 1. júna," spresnil s tým, že na zmiernenie letných horúčav slúži aj mestská fontána na Podpolianskom námestí. Na osvieženie slúžia podľa primátora aj dve fontánky na pitie v centrálnej mestskej zóne. "Na sídlisku Stred sú pre verejnosť k dispozícii tri udržiavané verejné studne s úžitkovou vodou na zavlažovanie rastlín a na domáce použitie," objasnil.



Priblížil, že v prípade dlhotrvajúceho horúceho počasia so zavlažovaním ulíc pomáhajú príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru Hriňová. "V čase núdze zabezpečujú aj polievanie verejnej zelene a rozvoj pitnej vody do odľahlých lokalít," povedal. Dodal, že po nástupe vlny horúčav uplatňujú zmenené prístupy ku koseniu verejných priestranstiev v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy.



Horník konštatoval, že v rámci pracovísk mestského úradu, mestského kultúrneho strediska aj oddelenia služieb v núdzových situáciách pristupujú k skrátenému pracovnému času. "Pre zamestnancov na údržbe verejných priestranstiev zabezpečujeme mimoriadny pitný režim," uzavrel.