Hriňová začala s budovaním športovej plochy s prekrytím

Hriňová 14. januára (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese začalo s budovaním športovej plochy s prekrytím. V posledných mesiacoch minulého roka sa pustilo do budovania zrážkovej kanalizácie, prípojok elektriny a vody i základovej dosky spodnej stavby športovej plochy. Pre TASR to uviedol primátor Stanislav Horník s tým, že tieto práce financuje samospráva.



„Vlani mesto prevzalo od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Infra rolbu, ktorá je súčasťou dodávky technológie. V tomto roku počítame s dokončením spodnej stavby v priestore zastaraného mestského prírodného klziska,“ dodal. Súčasná plocha, ktorou je priestor zastaraného prírodného klziska bez umelého chladenia, dlhodobo nespĺňa technické ani estetické kritériá moderných štandardov.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu bude v priestoroch športového areálu. Jej rozmery budú 40 x 20 metrov a projektovú dokumentáciu má samospráva pripravenú. „Uznesením mestského zastupiteľstva prijalo mesto záväzok vybudovania prekrytia športovej plochy v lehote do dvoch rokov od jej inštalácie podľa obstaranej projektovej dokumentácie na výstavbu spodnej a vrchnej stavby samonosnej oblúkovej haly,“ poznamenal primátor.



Podľa neho pre letné športy by mohol priestor začať slúžiť tento rok, pre zimné športy až počas zimy na prelome rokov 2021/2022. Súčasťou dodávky k ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom pre ňu bude aj bojler teplej vody a elektrorozvádzač. Patrí sem tiež osvetlenie multifunkčnej plochy, hokejové bránky a mantinely na ohraničenie ihriska.



Miesto bude v prvej etape bez prekrytia a bude slúžiť pre zimné športy v zimnom období. V lete bude pokryté povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Plocha bude preto využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.



Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou na výstavbu v rámci vyhlásenej výzvy k projektu "Podpora rozvoja športu". Žiadosť schválil výkonný výbor SZĽH. Dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu sa odhaduje na 244.000 eur bez DPH. "Celková suma investície by sa mohla pohybovať na úrovni 350.000 eur," ukončil Horník.