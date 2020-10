Hriňová získala grant na obnovu ďalšej pastierskej koliby

Hriňová 17. októbra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese získalo grant na obnovu ďalšej starej pastierskej koliby na Javorinke. Slúžiť bude ako turistická útulňa. „Je to v poradí už druhá stavba, ktorú chceme zachrániť. Momentálne je verejné obstarávanie a do decembra by sme chceli finančné prostriedky investovať do rekonštrukcie,“ povedal pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že je to murovaná stavba.



Okrem opravy krovu a strechy budú robiť aj interiérové úpravy. „Aby sme dosiahli bežný štandard a mohli v nej nocovať turisti,“ dodal s tým, že je to kamenný objekt s vysokou sedlovou strechou. Na dlhodobom prenájme na účely záchrany objektu a rozvoja turizmu sa mesto dohodlo so súkromnou vlastníčkou.



Samospráva bude na tento rozvojový projekt čerpať grant vo výške 8000 eur zo zdrojov Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. „Už na jar by mohla slúžiť turistom. Pri úprave okolia môžu prísť pomôcť aj dobrovoľníci. S objektom treba stále pracovať. Chceli by sme, aby mala vyšší štandard. Objekt bude vybavený vykurovacím telesom, aby mala útulňa celoročné využitie,“ spomenul primátor.



Jedna útulňa už na Javorinke stojí, nachádza sa neďaleko prístupovej cesty na Poľanu. Je využívaná na voľné ubytovanie v prírode uprostred lúky s výhľadom na okolité kopce a hory. Turisti ju môžu využiť na prenocovanie vo vlastných spacích vakoch, otvorená je nonstop a zadarmo. V priestoroch koliby sa vyspí na pričniach osem ľudí. K dispozícii sú taktiež drevené lavice a stoly. Obnovená studnička s pitnou vodou je asi 100 metrov od koliby, pod kopcom. Obnovu útulne iniciovalo mesto Hriňová pred piatimi rokmi v spolupráci s miestnymi a zahraničnými dobrovoľníkmi.



Obe koliby sa nachádzajú v pastierskej oblasti Javorinka. V minulosti tento priestor využívali domáci gazdovia na pasenie oviec a dobytka. Vzniklo tu niekoľko drevených salašov a štálov na seno a lúčnych maštalí, z ktorých sa zachovalo už len niekoľko objektov.



Turisti, ktorí prespia v útulni, môžu navštíviť oblasť Javorinka - skalný útvar Kešovka, kde je jeden z najkrajších výhľadov na Podpoľaní. Z tohto miesta vidieť hriňovské lazy, okolité doliny, polia a vrchy. V blízkosti sa nachádza náučný chodník k vodopádu Bystrô.