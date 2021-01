Hriňová zisťuje záujem rodičov o zbernú škôlku

Hriňová 7. januára (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. „Predtým, ako ho však otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová,“ uvádza samospráva na svojej oficiálnej webstránke. „Na zabezpečenie stravy a personálu je potrebné, aby svoj záujem nahlásili do piatkového (8. 1.) poludnia,“ dodáva.



Rodičia, ktorí pracujú v odvetviach v kritickej infraštruktúre a v týždni od pondelka 11. januára 2021 potrebujú umiestniť svoje dieťa do školského zariadenia majú informovať jeho triednu učiteľku.



Podľa ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov a aj iné povolania. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni bude rodič pracovať alebo mať službu. Pre umiestnenie musia rodičia doložiť vyplnené tlačivo potvrdené zamestnávateľom. Súbor na stiahnutie nájdu záujemcovia na webstránke mesta.



Okrem vyplneného formulára od zamestnávateľa sú podmienkou na umiestnenie dieťaťa v zbernom zariadení v Hriňovej aj otestovaní rodičia.



Samospráva občanov upozorňuje, že deti nebudú vo svojich bežných školských zariadeniach, na tento účel zriadia zbernú materskú školu. „Miesto sa môže ešte zmeniť podľa počtu prihlásených detí,“ ukončilo mesto Hriňová.