Hriňovská priehrada je naplnená na 78 percent celkového objemu

Hriňová 13. februára (TASR) - Vodárenská nádrž Hriňová v Detvianskom okrese je v súčasnosti naplnená na 78 percent svojho celkového objemu. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák s tým, že to však nie je žiadna mimoriadna situácia.



Dodal, že stále je to v rozmedzí medzi minimálnou a maximálnou hladinou. Podnik tak podľa neho postupuje v zmysle platného manipulačného poriadku. Spomenul, že každá vodná stavba má svoj štátom daný manipulačný poriadok. "Reaguje na daždivé obdobia, ako aj na obdobia sucha, aby neboli ohrození obyvatelia pod vodnou stavbou, ich potreby a zároveň bol zachovaný život v riekach," vysvetlil. Taktiež vychádzajú z reálnych prítokov do vodných stavieb, ako aj predpokladov vývoja počasia.



Počas zimy, keď je menej dažďových zrážok v povodí a do nádrže sa obvykle dostáva menej vody, postupne klesá aj výška hladiny v nádrži. "Týmto spôsobom sa nádrž pripravuje na príjem vôd z topiaceho sa snehu a zvýšeného počtu zrážok v jarnom období," zdôraznil hovorca.



Hriňovská priehrada slúži ako zásobáreň pitnej vody pre vodovod Hriňová, Lučenec a Fiľakovo. Spolu s vodnými dielami Málinec a Klenovec sú súčasťou rozsiahlej vodovodnej sústavy diaľkovodov. Tá zásobuje pitnou vodou juh stredného Slovenska až po štátnu hranicu s Maďarskom.



Nádrž leží na toku rieky Slatina, vybudovali ju v rokoch 1961 až 1965. Tento rok tak oslavuje 60. výročie od spustenia do prevádzky. Celkový objem nádrže je 7.379.774 kubických metrov. Nachádza sa za mestom Hriňová pod Poľanou.