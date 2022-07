Hriňovská priehrada je naplnená na 83 percent celkového objemu

Hriňová 25. júla (TASR) - Vodárenská nádrž Hriňová v Detvianskom okrese je v súčasnosti naplnená na 83 percent svojho celkového objemu. Pre TASR to v pondelok potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Pripomenul, že z tohto pohľadu aktuálne nejde o znepokojujúcu situáciu. "Každopádne dodávku pitnej vody pre konečného spotrebiteľa zabezpečuje príslušná vodárenská spoločnosť," zhrnul. Dodal, že SVP prostredníctvom miest a obcí tam, kde je to nevyhnutné, žiada občanov, aby šetrili vodou. Upozorňujú aj na to, aby odstránili prípadné nelegálne čerpadlá či prekážky v toku. "Tento stav potom kontrolujeme a v prípade zistenia porušení žiadame o nápravu prostredníctvom príslušných okresných úradov," podotkol s tým, že podnik nie je oprávnený sankcionovať.



Hriňovská priehrada slúži ako zásobáreň pitnej vody pre vodovod Hriňová, Lučenec a Fiľakovo. Spolu s vodnými dielami Málinec a Klenovec sú súčasťou rozsiahlej vodovodnej sústavy diaľkovodov. Tá zásobuje pitnou vodou juh stredného Slovenska až po štátnu hranicu s Maďarskom. "Manažmentom a dodržiavaním prevádzkových poriadkov na vodných dielach sa podniku darí spoľahlivo predzásobiť aj pre prípad extrémnych a dlhotrvajúcich období sucha," konštatoval hovorca v júni.



Vodárenská nádrž Hriňová leží na toku rieky Slatina. Uvádza to SVP na svojej oficiálnej webstránke s tým, že celkový objem nádrže je 7.379.774 kubických metrov. Nachádza sa za mestom Hriňová pod Poľanou.