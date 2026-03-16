Hriňovské dni divadla opäť prinesú umenie, ochotníkov i rozprávky
Tohtoročný ročník sa nesie v téme s názvom Najlepší čas je teraz, ktorá pripomína hodnotu spoločného času stráveného pri kultúre a živom umení.
Autor TASR
Hriňová 16. marca (TASR) - Ochotníci, umenie, koncert i rozprávky budú opäť súčasťou marcového festivalu Hriňovské dni divadla. Program je pripravený pre všetky generácie divákov. TASR o tom informovala organizátorka Jana Sekerešová.
Spresnila, že v Hriňovej v Detvianskom okrese sa bude 18. ročník tohto podujatia konať počas najbližšieho marcového víkendu od piatka (20. 3.) do nedele (22. 3.). V piatok čaká návštevníkov otvorenie festivalu, ktoré doplní ukážka z inscenácie Jánošík - 20 rokov na hriňovských doskách v podaní domáceho divadla. V programe bude počas otvorenia aj koncert dua, v ktorom sa v hudobnom dialógu stretnú husle a viola.
Tohtoročný ročník sa nesie v téme s názvom Najlepší čas je teraz, ktorá pripomína hodnotu spoločného času stráveného pri kultúre a živom umení. „Program ponúkne viacero komediálnych titulov. Predstavia sa Ľubeľské ochotnícke divadlo i Divadlo Factor z Liptovského Mikuláša s komédiou Stereo, ktoré sa na festivale predstaví prvýkrát,“ objasnila. Súčasťou bude aj Divadlo z dvora z Prievidze s komédiou Naša tetka delegátka.
Organizátori pripravujú aj program pre detského diváka. „Hriňovské divadlo uvedie premiéru Rozprávky nad zlato, veselý príbeh s pesničkami a humorom o tom, že skutočná hodnota sa neskrýva v bohatstve,“ poznamenala. Nedeľné (22. 3.) popoludnie bude patriť rozprávke O dvanástich mesiačikoch v podaní Divadla Zelienka zo Zvolena.
Súčasťou festivalu budú aj výstavy výtvarného a fotografického umenia. Predstavia sa napríklad študenti Katedry grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici i česká ilustrátorka Kateřina Hulmanová. Portréty psov, ktoré čakajú na adopciu, predstaví občianske združenie Tuláčik.
Sekešová konštatovala, že Hriňovské dni divadla si vybudovali stabilné publikum a organizátori očakávajú aj tento rok vysokú návštevnosť. „Festival je zároveň príležitosťou na stretnutie divadelníkov, výtvarníkov aj divákov, ktorí si chcú vychutnať kultúru v komornej festivalovej atmosfére,“ reagovala.
Hriňovské dni divadla budú v priestoroch mestského kultúrneho strediska. Program nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke Hriňovského divadla.
