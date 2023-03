Umenie, koncert i rozprávky sú na programe Hriňovských dní divadla

Hriňová 21. marca (TASR) – Umenie, koncert i rozprávky budú súčasťou marcového festivalu Hriňovské dni divadla. Program je pripravený pre všetky generácie divákov. Pre TASR to za organizátorov uviedla Jana Sekerešová.



Pripomenula, že v Hriňovej v Detvianskom okrese bude 15. ročník tohto podujatia počas posledného marcového víkendu, od piatka (24. 3.) do nedele (26. 3.). Prvý deň dostáva priestor Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) zo Zvolena s monodrámou Postaraj sa! "V hlavnej úlohe uvidia diváci herca Ondřeja Daniša. Hudba, ktorá v predstavení zaznie, je jeho tvorbou," spresnila a dodala, že okrem DJGT bude účinkovať šesť divadelných inscenácií vrátane domáceho divadla. "Medzi stálice v programe patrí Divadlo Zelienka zo Zvolena a Ľubeľské ochotnícke divadlo. Zo Spišskej Novej Vsi pricestuje Divadlo Kontra s komédiou Nenávidím," vymenovala.



Podľa jej slov sa detským divákov predstaví Divadlo pri Kolkárni s rozprávkou Smiechtisko. "Je to zoskupenie z Handlovej, ktoré funguje už viac ako 20 rokov a časť svojej tvorby venuje deťom," priblížila Sekerešová a informovala, že súčasťou festivalu bude aj koncert bratov Geišbergovcov. Počas celého víkendu si môžu záujemcovia pozrieť aj výstavy fotografií a ilustrácií.



Organizátori poznamenali, že tri festivalové dni prinesú štyri rozprávky. Jednou z nich bude premiéra vystúpenia domáceho súboru. "Príhody z bruška sú veselými aj trochu vážnymi príhodami o tom, čo sa dá stihnúť za deväť mesiacov strávených v brušku," povedala Sekerešová s tým, že premiéra Hriňovčanov bude zároveň aj záverečnou bodkou podujatia.



Ako vysvetlila, s prípravami Hriňovských dní divadla začali na jeseň minulého roka. Organizujú ho dobrovoľníci a divadelní nadšenci. "Každý ročník je niečím iný. Tento bude špeciálny v tom, že chceme vytvoriť atmosféru oslavy, nielen festivalu, ale aj umenia a divadla," ukončila.



Hriňovské dni divadla budú v priestoroch mestského kultúrneho strediska od piatka do nedele. Program nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke Hriňovského divadla.