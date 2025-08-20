Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Regióny

Veľký požiar v obci Hrišovce: Zhoreli tri stavby a rodinný dom

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Zásah komplikovala úzka ulica, ktorá sťažovala pohyb a otáčanie hasičských vozidiel.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hrišovce 20. augusta (TASR) - Pri požiari v obci Hrišovce v okrese Gelnica zhoreli v noci na stredu tri jednoduché stavby a poschodový rodinný dom. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že požiar im nahlásili krátko pred polnocou. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Krompách a Gelnice.

Zásah komplikovala úzka ulica, ktorá sťažovala pohyb a otáčanie hasičských vozidiel. Vodu bolo nutné dovážať až z hasičskej stanice v Krompachoch vzdialenej desať kilometrov a z rieky Hornád pri obci Richnava,“ uviedli hasiči s tým, že k zraneniu osôb pri požiari nedošlo. Na mieste zasahovalo šesť profesionálnych hasičov s troma kusmi techniky a tiež sedem dobrovoľníkov z Kluknavy a Krompách na ďalších troch vozidlách.

Odhadovaná priama škoda na majetku presahuje 130.000 eur. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania, na mieste bol aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?