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Sobota 13. jún 2026
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Hrmenie pod Zoborom ponúka rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny

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Ukážka rekonštrukcie bojov 2. sverovej vojny, ilustračná snímka. Foto: Maroš Piňko/TASR

Súčasťou podujatia je aj prezentácia historickej vojenskej techniky, výstavy, interakcia s účastníkmi v dobových kostýmoch a sprievodný program pre širokú verejnosť.

Autor TASR
Nitra 13. júna (TASR) - Ukážky bojov z druhej svetovej vojny ponúka v sobotu podujatie s názvom Hrmenie pod Zoborom. Až do 15. hodiny sa koná v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu.

Program prináša realistické bojové scény s účasťou historických klubov, dobovej techniky a autentických uniforiem. „Burácanie motorov, streľba, výbuchy a taktické manévre vytvoria silný vizuálny aj zvukový zážitok, ktorý približuje realitu vojnových udalostí. Návštevníci sa prenesú späť v čase a na vlastné oči zažijú dynamické ukážky vojenských stretov,“ uviedli organizátori.

Súčasťou podujatia je aj prezentácia historickej vojenskej techniky, výstavy, interakcia s účastníkmi v dobových kostýmoch a sprievodný program pre širokú verejnosť. „Návštevníci tak získajú nielen silný zážitok, ale aj hlbšie pochopenie obdobia, ktoré zásadne ovplyvnilo našu históriu. Je to živá história, ktorú treba zažiť,“ doplnili organizátori.
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