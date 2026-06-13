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Hrmenie pod Zoborom ponúka rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny
Súčasťou podujatia je aj prezentácia historickej vojenskej techniky, výstavy, interakcia s účastníkmi v dobových kostýmoch a sprievodný program pre širokú verejnosť.
Autor TASR
Nitra 13. júna (TASR) - Ukážky bojov z druhej svetovej vojny ponúka v sobotu podujatie s názvom Hrmenie pod Zoborom. Až do 15. hodiny sa koná v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu.
Program prináša realistické bojové scény s účasťou historických klubov, dobovej techniky a autentických uniforiem. „Burácanie motorov, streľba, výbuchy a taktické manévre vytvoria silný vizuálny aj zvukový zážitok, ktorý približuje realitu vojnových udalostí. Návštevníci sa prenesú späť v čase a na vlastné oči zažijú dynamické ukážky vojenských stretov,“ uviedli organizátori.
Súčasťou podujatia je aj prezentácia historickej vojenskej techniky, výstavy, interakcia s účastníkmi v dobových kostýmoch a sprievodný program pre širokú verejnosť. „Návštevníci tak získajú nielen silný zážitok, ale aj hlbšie pochopenie obdobia, ktoré zásadne ovplyvnilo našu históriu. Je to živá história, ktorú treba zažiť,“ doplnili organizátori.
Program prináša realistické bojové scény s účasťou historických klubov, dobovej techniky a autentických uniforiem. „Burácanie motorov, streľba, výbuchy a taktické manévre vytvoria silný vizuálny aj zvukový zážitok, ktorý približuje realitu vojnových udalostí. Návštevníci sa prenesú späť v čase a na vlastné oči zažijú dynamické ukážky vojenských stretov,“ uviedli organizátori.
Súčasťou podujatia je aj prezentácia historickej vojenskej techniky, výstavy, interakcia s účastníkmi v dobových kostýmoch a sprievodný program pre širokú verejnosť. „Návštevníci tak získajú nielen silný zážitok, ale aj hlbšie pochopenie obdobia, ktoré zásadne ovplyvnilo našu históriu. Je to živá história, ktorú treba zažiť,“ doplnili organizátori.