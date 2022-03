Hrnčiarska Ves tento rok ukončí obnovu vlastných ciest

Hrnčiarska Ves 2. marca (TASR) – Obec Hrnčiarska Ves v okrese Poltár chce tento rok dokončiť rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na práce spojené s ich opravou a asfaltovaním získala 200.000 eur z eurofondov.



„V správe máme zhruba desať kilometrov ciest. Najdlhšie smerujú do vzdialenejších miestnych častí Maštinec a Pondelok. Jedna cesta sa však bude robiť priamo v obci a jedna v časti Pondelok,“ spresnil pre TASR starosta Ján Melicher.



S obnovou sa začne na jar, výstavba by sa mala ukončiť do konca tohto roka. „Po ich dobudovaní by mala byť hlavná časť obecných ciest opravená. Navyše Banskobystrický samosprávny kraj by mal tento rok pokryť asfaltom aj hlavný ťah obcou v dĺžke asi 1,5 kilometra,“ doplnil starosta.



Obec vlani obnovila aj prístrešky ponad dva z troch minerálnych prameňov, ktoré sú v miestnej časti Maštinec voľne prístupné verejnosti. Tam sa nachádza aj súkromná plnička minerálnej vody, ktorá však už niekoľko rokov nefunguje. „Minulý rok sme zrealizovali aj vstupy do cintorínov v častiach Maštinec a Pondelok,“ pripomenul Melicher.



V dedine asi s 950 obyvateľmi vlani postavila súkromná spoločnosť zariadenie pre seniorov. „Ide o dva objekty, ktoré spolu disponujú 24 miestami s nadštandardným vybavením a priestrannými izbami,“ priblížil stavbu starosta. Prioritne by tam podľa neho mali nájsť miesto obyvatelia Hrnčiarskej Vsi, ale má to byť vo všeobecnosti zariadenie pre ľudí zo širokého okolia.