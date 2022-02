Hrnčiarske Zalužany chcú zastabilizovať klesajúcu populáciu

Hrnčiarske Zalužany 11. februára (TASR) – Plánovanou individuálnou bytovou výstavbou (IBV) sa v obci Hrnčiarske Zalužany v okrese Poltár snažia zastabilizovať neustále sa znižujúci počet obyvateľov. V časti Rakatník, kde obec vlastní asi 4,5 hektára pozemkov, chce v najbližších rokoch ponúknuť na výstavbu rodinných domov asi 30 parciel.



„Máme už vypracovaný projekt, na ktorý sme získali 30.000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Tento rok by sme chceli získať územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ uviedol pre TASR starosta Branislav Nociar. Obec chce v danej lokalite vybudovať aj inžinierske siete, na ich financovanie však bude potrebovať externé zdroje.



Podľa Nociara má obec v súčasnosti asi 830 obyvateľov. Záujem o nové bývanie prejavujú už dlhodobo miestni občania, ale aj obyvatelia okolitých miest a obcí. „Máme výhodnú polohu, keď do okresného Poltára je asi desať kilometrov a do Rimavskej Soboty a Lučenca 15, respektíve 20 kilometrov,“ pripomenul.



Starosta mal v pláne ešte pred piatimi rokmi stavať aj nájomné byty. O dotáciu chcel požiadať Štátny fond rozvoja bývania. Jeho návrh však medzi poslancami nenašiel podporu.