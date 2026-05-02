Hrnčiarsky deň v Bardejovských Kúpeľoch priblíži tradičné remeslo
Autor TASR
Bardejov 2. mája (TASR) - Šarišské múzeum pripravilo v Expozícii ľudovej architektúry - skanzene v Bardejovských Kúpeľoch, tradičný Hrnčiarsky deň. Napriek obmedzeniam návštevníkom v sobotu od 10.00 do 18.00 h ponúkne príležitosť spoznať tradičné remeslo priamo v autentickom prostredí a stretnúť sa s jeho súčasnými nositeľmi. Múzeum o tom informuje na svojej webovej stránke.
Hrnčiarsky deň sa každoročne koná na začiatku hlavnej turistickej sezóny. Venovaný je prezentácii hrnčiarskeho remesla a jeho živých podôb. „Tento rok sa podujatie uskutoční v obmedzenom formáte z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie areálu, návštevníci však nebudú ukrátení o autentický zážitok,“ uvádza.
Program ponúkne ukážky tradičných výrobných techník. Modelovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu predstavia skúsení lektori. Súčasťou podujatia bude aj ukážka výpalu bardejovskej keramiky v hrnčiarskej peci formou výpalu drevom, ktorý podľa múzea patrí k najatraktívnejším prvkom programu.
Popoludní je pripravená aj prezentácia s názvom Bardejovské hrnčiarstvo - živá tradícia: Hrnčiarska dielňa rodiny Tomečkových v Dubí pri Koprivnici, ktorá bude spojená s predstavením katalógu predmetov rodinnej dielne.
Múzeum pripomína, že bardejovské hrnčiarstvo predstavuje významnú a dodnes živú súčasť kultúrneho dedičstva regiónu.
