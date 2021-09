Hrob neznámeho vojaka by mohli umiestniť na Rázusovom nábreží

Bratislava 28. septembra (TASR) – Ideový zámer Hrobu neznámeho vojaka, o ktorom sa hovorilo už pred dvoma rokmi, by mohol byť umiestnený na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste. Miesto navrhla mestská časť v rámci hľadanie konsenzu so všetkými zainteresovanými stranami, keďže záujem o realizáciu zámeru vybudovania pamätníka stále pretrváva. Jeho umiestnenie na Rázusovom nábreží schválili v utorok miestni poslanci, ktorí vlani s pôvodným návrhom nesúhlasili.



Mestská časť nedávno ukončila revitalizáciu časti Rázusovho nábrežia, chce tiež obnoviť aj jeho zvyšnú časť, vrátane neďalekého Námestia T. G. Masaryka. "Čím by sa územie, v ktorom by bol umiestnený pamätník, architektonicky dotvorilo a súčasne by sa umiestnením pamätníka umocnil význam tejto časti nábrežia Dunaja," konštatuje v dôvodovej správe mestská časť. Pozitívne to hodnotí podľa nej aj hlavné mesto i Ministerstvo obrany SR.



Miestne zastupiteľstvo zároveň schválilo podmienky realizácie zámeru. Podľa nich by bola verejná výtvarná architektonická súťaž návrhov na stvárnenie pamätníka realizovaná v gescii hlavného mesta, pripravovaná bude aj za účasti zástupcu mestskej časti. Miestna samospráva zabezpečí spomínanú revitalizáciu verejného priestoru na Rázusovom nábreží a Námestí T. G. Masaryka. Využité by mali byť financie pôvodne alokované na tento zámer z rezervy vlády SR z roku 2019, rozdelené by mali byť medzi hlavné mesto a mestskú časť.



Vlani začiatkom augusta vyjadrila mestská časť nesúhlas s návrhom ideového zámeru hrobu neznámeho vojaka ani s jeho umiestnením na pôvodne navrhované miesto v parku pri Úrade vlády SR. Miesto, kde v súčasnosti stojí socha zakladateľa komunistickej strany Marka Čulena, považuje za nedôstojné a nereprezentatívne. Mestská časť zároveň požiadala o zrušenie uznesenia vlády a alokované financie vo výške 820.000 eur navrhla investovať napríklad do dôstojnejšieho oplotenia Grasalkovičovej záhrady za Prezidentským palácom v Bratislave. Následne hlavné mesto informovalo, že plánovanú architektonickú súťaž nevyhlási, a to aj na základe postoja verejnosti vrátane odmietavého stanoviska miestnych poslancov Starého Mesta.



Návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválila vláda v apríli 2019.