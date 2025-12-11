< sekcia Regióny
DRÁMA V LESE: Záchranári pomáhali pilčíkovi, zasiahol ho padajúci koná
Hrochoť: Leteckí záchranári pomáhali pilčíkovi, ktorého zasiahol padajúci konár
Autor TASR
Hrochoť 11. decembra (TASR) - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice pomáhali vo štvrtok 36-ročnému pilčíkovi, ktorého v lese nad obcou Hrochoť zasiahol padajúci konár do oblasti hrudníka. Vrtuľník musel pristáť na miestnom futbalovom ihrisku. Informovala o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS).
„Po poskytnutí primárneho ošetrenia ho k vrtuľníku transportovali hasiči v spolupráci s pozemnými záchranármi. Lekár leteckej záchrannej služby následne doplnil ďalšie nevyhnutné úkony. Po preložení na palubu bol pacient v stabilizovanom stave s poranením hrudníka a hlavy prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla VZZS.
„Po poskytnutí primárneho ošetrenia ho k vrtuľníku transportovali hasiči v spolupráci s pozemnými záchranármi. Lekár leteckej záchrannej služby následne doplnil ďalšie nevyhnutné úkony. Po preložení na palubu bol pacient v stabilizovanom stave s poranením hrudníka a hlavy prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla VZZS.