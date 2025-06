HROMADNÁ NEHODA NA D1: V smere do Bratislavy sa tvoria kolóny

Bratislava 19. júna (TASR) - Vodiči sa vo štvrtok ráno zdržia na diaľnici D1 smerom zo Senca do Bratislavy. Pri križovatke D4 sa zrazili tri autá v strednom pruhu. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.



So zdržaním asi polhodinu treba počítať aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste.