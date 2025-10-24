< sekcia Regióny
HROMADNÁ NEHODA NA D1: V smere do Trnavy sa zrazilo viacero áut
K nehode došlo na približne 16. kilometri.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. októbra (TASR) - Na diaľnici D1 v úseku medzi Bratislavou a Sencom v smere do Trnavy došlo krátko pred 9.00 h k nehode viacerých vozidiel. Dopravu momentálne odkláňajú na zjazde na Ivanku pri Dunaji. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
K nehode došlo na približne 16. kilometri. „Podľa doterajších informácií sú účastníkmi dopravnej nehody dve osobné a jedno nákladné vozidlo,“ spresnila polícia. V mieste nehody je prejazdný len jeden pruh, dopravu tam riadia hliadky.
K nehode došlo na približne 16. kilometri. „Podľa doterajších informácií sú účastníkmi dopravnej nehody dve osobné a jedno nákladné vozidlo,“ spresnila polícia. V mieste nehody je prejazdný len jeden pruh, dopravu tam riadia hliadky.