HROMADNÁ NEHODA NA R1: Pred Trnavou sa zrazili štyri autá
Vodiči nachádzajúci sa v kolóne by nemali zabudnúť na vytvorenie uličky záchrany, ktorá umožňuje bezproblémový prejazd záchranným zložkám.
Autor TASR
Trnava 2. novembra (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa v nedeľu popoludní zrazili štyri autá. Vodiči musia počítať so zdržaním. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna STVR.
