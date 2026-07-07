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HROMADNÁ NEHODA PRI MARTINE: Na mieste sú všetky záchranné zložky
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR spresnila, že na ceste sa zrazili štyri vozidlá.
Autor TASR
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Príbovce 7. júla (TASR) - Cesta I/65 neďaleko Martina medzi obcami Ďanová a Príbovce je v utorok popoludní pre hromadnú dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR spresnila, že na ceste sa zrazili štyri vozidlá. „Na mieste sú všetky záchranné zložky, doprava je odkláňaná hliadkami cez obec Rakovo na Príbovce a opačne,“ uviedla polícia.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR spresnila, že na ceste sa zrazili štyri vozidlá. „Na mieste sú všetky záchranné zložky, doprava je odkláňaná hliadkami cez obec Rakovo na Príbovce a opačne,“ uviedla polícia.