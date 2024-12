HROMADNÁ NEHODA: R2 pri obci Figa je neprejazdná

Figa 15. decembra (TASR) - Rýchlostná komunikácia R2 pri obci Figa v okrese Rimavská Sobota je aktuálne pre nehodu viacerých vozidiel neprejazdná. Jozef Mikuda z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici potvrdil, že na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.



Podľa Mikudu sa na mieste zrazili štyri vozidlá. "Či ich bolo viacej, nevieme posúdiť, lebo to je v šetrení polície," podotkol. Pri nehode podľa jeho slov utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom, dve osoby sú ťažko zranené. "Všetky osoby sú odvezené do nemocnice na ošetrenie," doplnil Mikuda.



Na mieste podľa jeho slov zasahovali hasiči z Revúcej, Rimavskej Soboty a Tornale, ktorí havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru.