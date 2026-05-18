Hromadná nehoda v Krásne nad Kysucou: Zranilo sa sedem ľudí
Hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 18. mája (TASR) - Hasiči z Čadce a zo Žiliny zasahovali v nedeľu (17. 5.) večer na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou pri hromadnej dopravnej nehode piatich osobných áut. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode sa zranilo spolu sedem osôb.
Hasičom bola dopravná nehoda ohlásená o 18.50 h. „Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich transportovať do vozidiel poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.
