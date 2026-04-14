< sekcia Regióny
HROMADNÁ NEHODA: V Plaveckom Štvrtku sa zranili tri osoby
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Plavecký Štvrtok 14. apríla (TASR) - V obci Plavecký Štvrtok došlo v pondelok (13. 4.) v noci k nehode troch áut so štyrmi účastníkmi. Zranené boli tri osoby. Jedna z nich sa zakliesnila v aute. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Zasahujúci hasiči osobu z automobilu vytiahli, naložili na backboard a odovzdali ju do opatery posádke rýchlej lekárskej pomoci,“ uviedol HaZZ. Hasiči zároveň na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia, uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a asistovali príslušníkom polície.
