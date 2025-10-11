< sekcia Regióny
HROMADNÁ NEHODA: Vyžiadala si zranenia troch vodičov
Pri dopravnej nehode utrpeli 40-ročná žena a ďalší dvaja z vodičov zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice.
Autor TASR
Ružomberok 11. októbra (TASR) - Hromadná dopravná nehoda, ktorá sa stala v sobotu predpoludním na ceste I/18 v Ružomberku, si vyžiadala zranenia troch vodičov. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Štyridsaťročná vodička osobného motorového vozidla jazdiaca v smere od Žiliny do Liptovského Mikuláša v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s ďalšími štyrmi vozidlami,“ priblížila priebeh nehody polícia.
Pri dopravnej nehode utrpeli 40-ročná žena a ďalší dvaja z vodičov zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. „U vodičky bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, u ostatných vodičov alkohol zistený nebol,“ dodala polícia.
„Štyridsaťročná vodička osobného motorového vozidla jazdiaca v smere od Žiliny do Liptovského Mikuláša v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s ďalšími štyrmi vozidlami,“ priblížila priebeh nehody polícia.
Pri dopravnej nehode utrpeli 40-ročná žena a ďalší dvaja z vodičov zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. „U vodičky bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, u ostatných vodičov alkohol zistený nebol,“ dodala polícia.