Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

HROMADNÁ NEHODA: Zrazilo sa šesť áut, hlásia zranených

.
Miesto nehody. Foto: HaZZ

Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante a v Trnave.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pata 30. decembra (TASR) - Pri dopravnej nehode šiestich osobných vozidiel a vozíka na prepravu vozidiel, ktorá sa stala v pondelok (29. 12.) okolo 19.45 h na rýchlostnej ceste v obci Pata v okrese Galanta, sa zranili dve osoby. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Zasahujúci hasiči poskytli jednej zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a následne ju transportovali do nemocnice.

Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.

Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante a v Trnave.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek