HROMADNÁ NEHODA: Zrazilo sa šesť áut, hlásia zranených
Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante a v Trnave.
Autor TASR
Pata 30. decembra (TASR) - Pri dopravnej nehode šiestich osobných vozidiel a vozíka na prepravu vozidiel, ktorá sa stala v pondelok (29. 12.) okolo 19.45 h na rýchlostnej ceste v obci Pata v okrese Galanta, sa zranili dve osoby. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Zasahujúci hasiči poskytli jednej zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a následne ju transportovali do nemocnice.
Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.
