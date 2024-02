HROMADNÁ ZRÁŽKA: Na ceste I/18 v Strečne sa zrazilo päť áut

Strečno 8. februára (TASR) - Pri zrážke štyroch nákladných áut a osobného auta na ceste I/18 v katastri Strečna sa v stredu (7. 2.) večer zranil jeden vodič a jedna vodička. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzany Šefčíkovej sa vodiči na mieste podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom.



Doplnila, že vodič nákladného vozidla s poľským evidenčným číslom dostal šmyk pri prejazde pravotočivou zákrutou v smere od Martina do Žiliny. "Následne prešiel s návesom do protismernej časti vozovky, kde došlo k nárazu do protiidúcej jazdnej súpravy. Nárazom sa uvoľnil náklad, v dôsledku čoho došlo k ďalšiemu stretu návesu s osobným autom a ďalším nákladným vozidlom," uviedla s tým, že cesta bola na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá.



Polícia žiada účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. "Každý účastník cestnej premávky môže zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.