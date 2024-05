Hromadné tancovanie karičky sa opäť vráti do centra Košíc

Košice 24. mája (TASR) - Nácviky karičky na Hlavnej ulici v Košiciach sú v plnom prúde. Ako TASR informovala spoluorganizátorka podujatia Katarína Čániová, tanečníci po roku prestávky opäť otvoria medzinárodný folklórny festival Cassovia Folkfest v Košiciach. Na tancovanie Hravej karičky z Abova 2024 je dosiaľ prihlásených takmer 600 účastníkov. Očakáva, že v centre mesta sa stretne okolo tisíc tanečníkov.



"Najhravejšia zo všetkých je tohtoročná karička z Abova. Choreografiu veľkej tancovačky v rámci projektu Tancujúce mesto Košice zostavila Marianna Svoreňová a Marek Rudňanský z FS Hanička," uviedla Čániová s tým, že tanečné tréningy sa prostredníctvom výukových videí realizujú po celom Slovensku. V týchto dňoch by sa mali rozbehnúť aj v zahraničí, napríklad v Poľsku, Srbsku či Turecku.



V poradí 42. ročník folklórneho festivalu je naplánovaný na 20. júna. Čo sa týka tancovania karičky, pôjde o deviaty ročník. "Deti, mládež, ženy i muži v produktívnom či seniorskom veku sa učia tancovať legendárny kontaktný kruhový tanec typický pre východné Slovensko - karičku, ktorej parchovianska verzia je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. A prvý raz svoje nadšenie vložia do abovskej verzie, kde sa tancuje i pospiatky," povedal riaditeľ Cassovia Folkfest Vladimír Urban. Nový prvok plánujú zakomponovať aj do pokusu o ustanovujúci slovenský rekord.



Hromadné tancovanie karičky pod názvom Tancujúce mesto 2013 organizátori odštartovali v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Za osem rokov ju v centre mesta odtancovalo dokopy 6800 ľudí, vytvorili celkovo osem slovenských rekordov.