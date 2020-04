Zdravotníci plošne otestovali obyvateľov Hronských Kosíh

Hronské Kosihy 24. apríla (TASR) - Vyškolený personál Nemocnice Levice prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky v piatok zrealizoval plošné testovanie obyvateľov Hronských Kosíh v okrese Levice na prítomnosť nového koronavírusu. "Celkovo sme otestovali viac ako 70 obyvateľov a ďalšie desiatky ľudí, ktorí boli v styku s týmito občanmi, mali vytvorený priestor, aby sa mohli dať otestovať priamo na odbernom mieste v Hronských Kosihách,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



Odberové tímy začali s testovaním po 9.00 h a vzorky odoberali až do popoludnia. Všetci zúčastnení museli použiť ochranné osobné prostriedky. Členovia odberových tímov boli chránení overalom, ochranným štítom, okuliarmi, respirátorom, ochrannými rukavicami a návlekmi. Každému z testovaných odobrali ster z nosa a hrdla.



"Vzorky boli hromadne odoslané do laboratórií Agellab v Nemocnici Zvolen. Výsledky by sme mali mať k dispozícii najneskôr do 48 hodín,“ potvrdil Belanský.



Testovanie sa zrealizovalo v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, políciou a zástupcami obecného úradu.