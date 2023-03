Hronský Beňadik má prvé riečne chránené územie, čaká ho značenie

Hronský Beňadik 22. marca (TASR) – V Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica vzniká prvé riečne chránené územie vyhlásené obcou. V rámci Hodiny zeme sa v sobotu (25. 3.) bude ochranársky tím WWF Slovensko v teréne spolupodieľať na vyznačovaní tohto chráneného územia. Takmer päťkilometrový úsek bude tiež čistiť od naplaveného odpadu. TASR o tom informovala hovorkyňa WWF Slovensko Michaela Domanová.



Do celosvetovej iniciatívy Hodina Zeme sa Slovensko zapája od roku 2011. "Tento rok sme poňali Hodinu Zeme inak a radi by sme pozvali ľudí do prírody, aby tam strávili príjemný čas a zároveň prispeli k jej zveľadeniu. Náš tím pôjde do Hronského Beňadika, kde budeme spolu so zástupca mi obce a miestnou komunitou, ochranármi, rybármi, vodákmi a ďalšími dobrovoľníkmi čistiť brehy rieky Hron. Sladkovodné ekosystémy a živočíchy patria k najohrozenejším na Slovensku, preto sme si vybrali práve túto lokalitu," uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Obecné územie, ktoré by chránilo priamo rieku pred prehradením či inými stavebnými zásahmi, doteraz na Slovensku chýbalo. "Teší nás, že namiesto plánovanej škodlivej regulácie rieky a výstavby malej vodnej elektrárne plne prehradzujúcej Hron je tu dnes obecné chránené územie. Nadväzuje na už vyhlásené územie európskeho významu Stredný tok Hrona a predmetom ochrany sú tu pôvodné druhy rýb, ako napríklad mrena karpatská a severná, podustva, hrúz Kesslerov a bieloplutvý, ďalej viaceré druhy obojživelníkov, vtákov a aj vlastné vodné biotopy rieky Hron a brehové porasty," vysvetlila manažérka pre ochranu vôd WWF Slovensko Martina Paulíková.



Beňadické alúvium Hrona vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku všeobecne záväzným nariadením (VZN). Súhlasné stanovisko dal tak správca vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, ako aj Štátna ochrana prírody SR a Slovenský rybársky zväz. Takýto typ chráneného územia môže vyhlásiť obec VZN vo svojom katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom.



Zaujímavosťou je, že takéto územia nemajú klasické stupne ochrany, ako ich poznáme z rezervácií či národných parkov. To, čo bude vo vyhlásenom území zakázané, si určuje obec ako vyhlasovateľ po dohode so všetkými zainteresovanými.