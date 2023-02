Pokles obyvateľov v Hronskom Beňadiku by mohla zastaviť výstavba bytov

Hronský Beňadik 23. februára (TASR) – V Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica chcú zastaviť pokles počtu obyvateľov výstavbou nových nájomných bytov. Za uplynulé desaťročie sa totiž v obci znížil ich stav približne o 150 na súčasných asi 1050 a pri tomto trende môže číslo už v najbližších rokoch klesnúť pod 1000.



"Je to jediný spôsob, ako prilákať do obce mladých ľudí. Navyše udržať si chceme aj školu a škôlku, preto zvýšenie počtu obyvateľov a najmä príliv mladých rodín bude nutný," povedal TASR starosta Imrich Rajčok.



Obec známa starovekým benediktínskym kláštorom z 11. storočia aktuálne spravuje 21 nájomných bytov, záujem o nové byty by sa podľa starostu dal však počítať v desiatkach. "Nové bývanie u nás chcú nielen mladí ľudia z dediny, ale záujemcovia sú najmä z okolia, ale napríklad aj z Bratislavy," dodal Rajčok.



O zámere stavať nové byty už podľa starostu hovorili aj poslanci. "Chceli by sme na našich pozemkoch postaviť asi 24 dvoj- a trojizbových bytov," doplnil. Aktivity v tomto smere chcú začať rozvíjať už tento rok.