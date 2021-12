Hrozba lavín vo Fatrách a Nízkych Tatrách po snežení stúpla

Liptovský Hrádok 10. decembra (TASR) – Lavínová hrozba vo vysokých polohách Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry stúpla po piatkovom nočnom snežení z prvého stupňa na druhý. V ostatných horských oblastiach Slovenska pretrváva prvý lavínový stupeň, ktorý znamená malé nebezpečenstvo. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Sneženie prišlo od juhozápadu, a tak najväčšia nádielka napadla hlavne vo Veľkej a Malej Fatra, v priemere do 15 centimetrov. "Nový sneh je vplyvom vetra nerovnomerne rozložený hlavne na severných expozíciách. Tu sa môžu nachádzať menej stabilné snehové dosky a vankúše, hlavne tesne pod hrebeňmi, sedlami, skalnými stenami a v strmých exponovaných žľaboch a muldách," priblížil Bešinský.



Lavíny je podľa Bešinského možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Väčšie spontánne lavíny horskí záchranári nepredpokladajú.



V piatok ráno bolo na horách prevažne polooblačné počasie. Teploty sa pohybovali od mínus deviatich na vrcholoch Tatier, po mínus tri stupne Celzia na podhorí. Fúkal najmä južný vietor s rýchlosťou do 36, v nárazoch občasne do 54 kilometrov za hodinu. Ako dodal Bešinský, snehová pokrývka je na toto ročné obdobie stále podpriemerná.