Hrozba pádu lavín v Tatrách stúpla na druhý stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 30. januára (TASR) - Pre Západné a Vysoké Tatry je vo štvrtok vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vplývajú na to sneženie, vietor i nízke teploty. V ostatných slovenských pohoriach platí prvý lavínový stupeň, ktorý znamená malú hrozbu. TASR o tom informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"V stredu (29. 1.) a vo štvrtok pripadlo do 20 centimetrov snehu. Počas dňa očakávame ďalších asi päť centimetrov nového snehu. Sneženie bolo spojené s vetrom, takže sa miestami môžu v teréne nachádzať menšie snehové vankúše, prípadne preveje, ktoré sú vplyvom nízkych teplôt zle previazané so starou snehovou pokrývkou," priblížil Krajčí.



Nebezpečné sú podľa Krajčího hlavne juhovýchodné svahy, pretože fúkal západný a severozápadný vietor. "Ojedinele sa vo vysokých polohách Tatier ešte nachádzajú staré snehové vankúše zo suchého snehu, ktoré sa môžu uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil.



Štvrtkové ráno bolo na horách prevažne oblačné so slabým snežením. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozsahu od mínus 15 na vrcholoch hôr po mínus tri stupne Celzia v nižších polohách. Vo všetkých pohoriach fúka silný vietor západných smerov, ktorý na hrebeňoch ojedinele v nárazoch dosahuje 25 metrov za sekundu. "Sneh je tvrdý až ľadový, miestami sa vyskytuje kôra. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa," dodal Krajčí.