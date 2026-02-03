Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Regióny

Hrozba z minulosti: V Ruskom Potoku našli muníciu z 2. svetovej vojny

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vojnová munícia je napriek jej veku stále vo väčšine prípadov funkčná, a teda schopná spôsobiť zranenia či ohroziť nás na živote.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ruský Potok 3. februára (TASR) - V obci Ruský Potok v okrese Snina našiel v pondelok (2. 2.) popoludní 17-ročný mladík pri rodinnom dome nevybuchnutú muníciu. Pyrotechnik po obhliadke nálezu určil, že ide o delostreleckú mínu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muníciu zabezpečili a prevzali na následné zneškodnenie.

„Manipulácia s muníciou alebo s predmetom, ktorý by mohol byť muníciou či jej súčasťou, je mimoriadne nebezpečná. Vojnová munícia je napriek jej veku stále vo väčšine prípadov funkčná, a teda schopná spôsobiť zranenia či ohroziť nás na živote,“ dodala hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov