Hrozbám a nátlakom vystavený D. Statelov odstúpil z funkcie starostu

Marianka 12. marca (TASR) – Starosta Marianky Dušan Statelov naplnil svoje rozhodnutie a po pretrvávajúcom nátlaku na svoju osobu k 10. marcu odstúpil zo svojej funkcie. Oznámil to na webe obce. Jeho kompetencie do doplňujúcich volieb prevzal doterajší poslanec Marianky Eugen Jeckel.



V oznámení adresovanom obyvateľom obce v blízkosti hlavného mesta bilancuje Statelov svoje dvojročné pôsobenie vo funkcii starostu, pričom pripomína, že na post kandidoval so snahou "o zastavenie devastačného procesu vo výstavbe, ktorý sa tu deje 15 rokov a bude sa opäť diať po mojom odstúpení". Priznáva, že pre tento zámer nenašiel dostatočnú podporu. "Okrem toho, že narazil na odpor developerov, narazil prekvapujúco na negatívne pôsobenie štátnych inštitúcií, ktoré účinne negujú snahy obce o reguláciu výstavby - nadriadený stavebný úrad, prokuratúra a podobne," uviedol.



Zopakoval, že prakticky hneď po nástupe do funkcie na konci roka 2018 bol on i jeho rodina vystavený vyhrážkam a koordinovanému nátlaku na to, aby rezignoval. Obáva sa, že ak sa v štáte nič nezmení a nezakročí sa proti zastrašovaniu, ktorému čelia starostovia a primátori, naplnia sa slová o tom, že z orgánov samospráv vymiznú čestní ľudia, ktorí budú presadzovať verejný, nie osobný záujem. "To, ako môže byť snaha o očistu spoločnosti ľahko zvrátená, vývoj v Marianke ilustruje veľmi názorne," dodal Statelov.



Zo svojej funkcie sa Statelov rozhodol odstúpiť na konci januára, potom, ako mu v noci niekto podpálil konskú stajňu. V priebehu dvoch rokov to bol už druhý podobný útok na jeho majetok, približne päť týždňov po zvolení mu niekto podpálil auto. Vinníka polícia nenašla.



Polícia v reakcii na januárový incident a nátlak predstaviteľov samospráv oznámila, že na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave bude zriadená pracovná skupina. Národná kriminálna agentúra (NAKA) a bratislavská kriminálna polícia sa budú zaoberať útokmi, akým čelil Statelov.