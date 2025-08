HROZÍ IM DVADSAŤ ROKOV: Obvinili dvoch mužov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného Petra J. a 26-ročného Andreja D. z Bratislavy zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na dvadsať rokov. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie si mali obaja muži zadovažovať omamné a psychotropné látky, a to najmä kokaín, MDMA, extázu, marihuanu a ketamín, za účelom obchodovania s nimi,“ priblížil hovorca. K obchodovaniu malo podľa neho dochádzať na viacerých miestach Bratislavy. Doplnil, že na základe príkazu mestského súdu vykonali policajti v rámci vyšetrovania viaceré zaisťovacie úkony na viacerých miestach. Okrem iného aj vo štvrtom bratislavskom okrese.



V rámci úkonov boli podľa Szeiffa zaistené okrem predmetov dôležitých pre trestné konanie aj viaceré plastové vrecká s obsahom bieleho kryštalického materiálu. Tie boli zaslané k expertíznemu skúmaniu, pričom jeho výsledkom bolo potvrdené, že išlo o kokaín a ketamín. „Podľa predbežných výsledkov expertízneho skúmania bolo preukázané, že zaistené množstvo zodpovedalo celkovo 592,179 gramu kokaínu a 914,04 gramu ketamínu,“ podotkol.



Ako dodal, obaja muži boli umiestnení do cely policajného zaistenia. „Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k ich väzobnému stíhaniu. V prípade preukázania viny pred súdom im za uvedené konanie hrozí v súlade so zákonom trest odňatia slobody na osem rokov až dvadsať rokov. Na základe rozhodnutia súdu budú obaja muži stíhaní väzobne,“ uzavrel hovorca.



Portál tvnoviny.sk upozornil, že polícia našla drogy aj v budove Slovenskej televízie a rozhlasu.