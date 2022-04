HROZÍ MU DESAŤ ROKOV VÄZENIA: Ukrajinec nelegálne prevádzal migrantov

Na snímke zadržaný prevádzač. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Bratislava 14. apríla (TASR) - Ukrajincovi, ktorý v stredu (13. 4.) z Maďarska nelegálne prevádzal migrantov cez Slovensko do Česka, hrozí odňatie slobody na sedem až desať rokov. Polícia ho totiž obvinila z trestného činu prevádzačstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.Obvineným je 29-ročný občan Ukrajiny, ktorý v aute viezol 14 občanov Sýrie a jedného Afganca. "," priblížila Bárdyová. Ostatných cudzincov umiestnili dočasne do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov.Muža sa bratislavskej polícii podarilo zadržať vďaka operatívnym informáciám, ktoré získali príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii. Prevádzač unikal s dodávkou vysokou rýchlosťou po diaľnici v smere do Česka. "," dodala Bárdyová s tým, že dodávka narazila do policajného auta a poškodila ho.Ukrajinec sa dal následne na útek do blízkeho lesa. Policajti boli nútení použiť služobnú zbraň a vystreliť niekoľko varovných výstrelov. "Ani na tie nereagoval a v úniku pokračoval," spresnila hovorkyňa. Prevádzača sa však v lese podarilo policajtom zadržať.