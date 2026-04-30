Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
HROZÍ POŽIAR: V týchto okresoch je zvýšené nebezpečenstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Trenčín 30. apríla (TASR) - V okresoch Trenčín, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica a Púchov vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín.

V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace či tlejúce predmety.

Vlastníci pozemkov a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, urýchlene odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.
