HROZIVÁ NEHODA: Auto vošlo na priecestie priamo pred vlak
Vo vozidle sa nachádzali dve osoby.
Autor TASR
Sereď 10. apríla (TASR) - Zrážka osobného vozidla s vlakom na železničnom priecestí medzi obcou Gáň a mestom Sereď sa v piatok popoludní zaobišla bez zranení. Podľa doterajších zistení vodič automobilu nerešpektoval svetelnú a zvukovú signalizáciu a vošiel na priecestie priamo pred prichádzajúci vlak. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, ktoré mali obrovské šťastie a vyviazli bez zranení. Dychové skúšky u vodiča aj rušňovodiča boli negatívne,“ doplnila polícia s tým, že udalosť eviduje ako škodovú. Premávka je v súčasnosti v oboch smeroch zastavená.
