Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
HROZIVÁ NEHODA: Auto vošlo na priecestie priamo pred vlak

Miesto nehody. Foto: Polícia

Vo vozidle sa nachádzali dve osoby.

Sereď 10. apríla (TASR) - Zrážka osobného vozidla s vlakom na železničnom priecestí medzi obcou Gáň a mestom Sereď sa v piatok popoludní zaobišla bez zranení. Podľa doterajších zistení vodič automobilu nerešpektoval svetelnú a zvukovú signalizáciu a vošiel na priecestie priamo pred prichádzajúci vlak. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, ktoré mali obrovské šťastie a vyviazli bez zranení. Dychové skúšky u vodiča aj rušňovodiča boli negatívne,“ doplnila polícia s tým, že udalosť eviduje ako škodovú. Premávka je v súčasnosti v oboch smeroch zastavená.
Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude