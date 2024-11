HROZIVÁ NEHODA: Uvoľnený kus ľadu skončil na sedadle spolujazdca

Kútniky 26. novembra (TASR) - Uvoľnený kus ľadu z kamióna rozbil čelné sklo oprotiidúcemu osobnému automobilu. Dopravná nehoda sa stala v pondelok (25. 11.) krátko po 8.00 h pred križovatkou pri obci Kútniky neďaleko Dunajskej Stredy. Nikto sa nezranil. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Odtrhnutý kus ľadu preletel cez čelné sklo a skončil v interiéri auta. "Pri nehode sa, našťastie, vo vozidle nachádzal iba vodič bez spolujazdca, a tak sa nikto nezranil," priblížila polícia s tým, že na osobnom vozidle vznikla škoda vo výške 1000 eur.



"Privolaní policajti na mieste zistili, že vodič, ktorý mal nehodu zaviniť, si nesplnil svoju povinnosť a bez zastavenia pokračoval v jazde," doplnila trnavská krajská polícia. Takéto konanie môže byť brané ako útek z dopravnej nehody, za čo môže hroziť v správnom konaní sankcia do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.



Ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu do 50 eur, v prípade závažnejších následkov sa môže pokuta vyšplhať na 650 eur.