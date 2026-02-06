< sekcia Regióny
HROZIVÝ NÁLEZ: V Brezovej pod Bradlom objavili mŕtvu 35-ročnú ženu
Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Príčina úmrtia bude predmetom ďalšieho zisťovania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brezová pod Bradlom 6. februára (TASR) - Polícia vyšetruje nález tela 35-ročnej ženy v chatovej oblasti v Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. K udalosti došlo v doobedňajších hodinách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Príčina úmrtia bude predmetom ďalšieho zisťovania. „V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.
Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Príčina úmrtia bude predmetom ďalšieho zisťovania. „V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.