HROZIVÝ NÁLEZ: V Brezovej pod Bradlom objavili mŕtvu 35-ročnú ženu

Na snímke Brezová pod Bradlom. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Brezová pod Bradlom 6. februára (TASR) - Polícia vyšetruje nález tela 35-ročnej ženy v chatovej oblasti v Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. K udalosti došlo v doobedňajších hodinách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.

Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Príčina úmrtia bude predmetom ďalšieho zisťovania. „V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.
