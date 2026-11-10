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HROZIVÝ NÁLEZ: V rodinnom dome našli dvoch mŕtvych ľudí
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Autor TASR
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Nová Bošáca 10. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia dvoch osôb, ktoré našli v utorok v jednom z rodinných domov v okrese Nové Mesto nad Váhom. TASR to potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková s tým, že lekár v súvislosti s úmrtím predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Na prípad upozornila Televízia JOJ.
Dve osoby bez známok života našli v utorok dopoludnia. „Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. V tejto súvislosti bolo nariadené vykonanie pitvy za účelom určenia presnej príčiny smrti,“ priblížila Krajčíková.
Doplnila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Polícia v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala.
Dve osoby bez známok života našli v utorok dopoludnia. „Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. V tejto súvislosti bolo nariadené vykonanie pitvy za účelom určenia presnej príčiny smrti,“ priblížila Krajčíková.
Doplnila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Polícia v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala.