DESIVÝ NÁLEZ V PETRŽALKE: Polícia našla obeseného muža
Polícia spresnila, že oznámenie o náleze tela prijali krátko pred 7.30 h.
Bratislava 5. decembra (TASR) - Na Haanovej ulici v bratislavskej Petržalke sa našlo mužské telo bez známok života. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Podľa nej sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž.
Polícia spresnila, že oznámenie o náleze tela prijali krátko pred 7.30 h. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili, pričom podľa doterajších informácií sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž,“ spresnila polícia.
Dodala, že vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa už policajti zaoberajú. „Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ poznamenala.
