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Hrubú stavbu novej nemocnice v B. Bystrici ukončili osadením glajchy
Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice odštartovala koncom jari 2024.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júla (TASR) - V Banskej Bystrici je oficiálne ukončená hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice. Dôležitý míľnik zavŕšili v utorok (28. 7.) symbolicky osadením takzvanej glajchy na najvyššom bode južného objektu. Projekt bude v nasledujúcich rokoch pokračovať ďalšími prácami, cieľom je otvoriť pre pacientov prvé priestory novej nemocnice v roku 2028. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice odštartovala koncom jari 2024. Aby bola hrubá stavba dokončená v stanovenom termíne, na stavbe pracovalo každý deň vrátane víkendov v priemere cez 300 ľudí. Na stavbe bolo aj deväť vežových žeriavov, v súčasnosti je už jeden z nich demontovaný.
„Pred dvoma rokmi boli na tomto mieste ešte pôvodné budovy. Dnes tu stojí monolit novej nemocnice, ktorý sa postupne mení na moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia. Je to výsledok práce stoviek ľudí, projektantov, stavbárov, odborníkov, zamestnancov nemocnice, spolupracujúcich inštitúcií vrátane nášho zriaďovateľa Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí denne spolupracujú na tom, aby vznikla nemocnica pre ďalšie generácie,“ uviedla generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Ukončením hrubej stavby vstupuje projekt novej banskobystrickej nemocnice do ďalšej fázy. Nasledovať bude realizácia fasád, opláštenie objektov, montáž technických rozvodov, elektroinštalácií, vzduchotechniky, zdravotníckych technológií a postupné dokončovanie interiérov. Súbežne pokračuje aj príprava verejných obstarávaní na zdravotnícke vybavenie, informačné technológie a ďalšie technické celky.
Novú Rooseveltovu nemocnicu tvoria dva objekty, severný a južný. Odhadované náklady na dokončenie nemocnie predstavujú asi 600 miliónov eur, približne 354 miliónov projekt čerpá z plánu obnovy. Prvá časť nemocnice by mala byť otvorená začiatkom roka 2028, celý objekt bude pre pacientov k dispozícii nasledujúci rok.
Moderná nemocnica v Banskej Bystrici bude mať 771 lôžok v jedno- a dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Zariadenie bude disponovať 20 operačnými sálami vrátane troch robotických a jednej hybridnej sály, ôsmimi zákrokovými sálami, bronschoskopickým a gastroentorologickým centrom, angiografickým centrom, rozšírenou laboratórnou diagnostikou, pracoviskom CAR-T terapie či biobankou. Súčasťou novej Roosveltovej nemocnice bude aj simulačné centrum, edukačné priestory, zázemie pre personál či nové podmienky na vedecko-výskumnú činnosť.
Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice odštartovala koncom jari 2024. Aby bola hrubá stavba dokončená v stanovenom termíne, na stavbe pracovalo každý deň vrátane víkendov v priemere cez 300 ľudí. Na stavbe bolo aj deväť vežových žeriavov, v súčasnosti je už jeden z nich demontovaný.
„Pred dvoma rokmi boli na tomto mieste ešte pôvodné budovy. Dnes tu stojí monolit novej nemocnice, ktorý sa postupne mení na moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia. Je to výsledok práce stoviek ľudí, projektantov, stavbárov, odborníkov, zamestnancov nemocnice, spolupracujúcich inštitúcií vrátane nášho zriaďovateľa Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí denne spolupracujú na tom, aby vznikla nemocnica pre ďalšie generácie,“ uviedla generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Ukončením hrubej stavby vstupuje projekt novej banskobystrickej nemocnice do ďalšej fázy. Nasledovať bude realizácia fasád, opláštenie objektov, montáž technických rozvodov, elektroinštalácií, vzduchotechniky, zdravotníckych technológií a postupné dokončovanie interiérov. Súbežne pokračuje aj príprava verejných obstarávaní na zdravotnícke vybavenie, informačné technológie a ďalšie technické celky.
Novú Rooseveltovu nemocnicu tvoria dva objekty, severný a južný. Odhadované náklady na dokončenie nemocnie predstavujú asi 600 miliónov eur, približne 354 miliónov projekt čerpá z plánu obnovy. Prvá časť nemocnice by mala byť otvorená začiatkom roka 2028, celý objekt bude pre pacientov k dispozícii nasledujúci rok.
Moderná nemocnica v Banskej Bystrici bude mať 771 lôžok v jedno- a dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Zariadenie bude disponovať 20 operačnými sálami vrátane troch robotických a jednej hybridnej sály, ôsmimi zákrokovými sálami, bronschoskopickým a gastroentorologickým centrom, angiografickým centrom, rozšírenou laboratórnou diagnostikou, pracoviskom CAR-T terapie či biobankou. Súčasťou novej Roosveltovej nemocnice bude aj simulačné centrum, edukačné priestory, zázemie pre personál či nové podmienky na vedecko-výskumnú činnosť.