Hruška z Bošáce skončila piata v súťaži o titul Európsky strom roka

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovenská hruška planá z obce Bošáca skončila v súťaži o titul Európsky strom roka na piatom mieste. Získala 23.729 hlasov. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo 19. marca na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. TASR o tom v pondelok informovala Nadácia Ekopolis, ktorá na Slovensku súťaž zastrešuje.



"Tešíme sa, že naša finalistka, Bošácka hruška, opäť silne zastúpila Slovensko a dokázala si získať srdcia tisícok hlasujúcich naprieč Európou. Je to zásluha najmä obce Bošáca a celej komunity okolo. Veríme, že súťaž zanechá silný odkaz, že práve staré, vzácne a ohrozené stromy si zaslúžia našu extra pozornosť," uviedla Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.



Titul Európsky strom roka 2025 získal buk "Srdce Dalkowských vrchov" z Poľska so 147.553 hlasmi. Na druhom mieste je portugalský fikus "The Lovers Banyan Tree", za ktorým nasleduje borovica "Pino de Juan Molinera" zo Španielska.