Hrušov plánuje na svojom území obnoviť verejnú historickú budovu

Hrušov 10. septembra (TASR) - Obec Hrušov vo Veľkokrtíšskom okrese plánuje na svojom území obnoviť verejnú historickú budovu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 408.601 eur bez DPH.



Predmetom zákazky sú stavebné práce a cieľom je dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti budovy. Ako ďalej uviedla starostka Hrušova Mária Augustínová, stavba sa nachádza v historickom centre obce. Dodala, že je to pôvodný kultúrny dom, ktorý v súčasnosti slúži na menšie spoločenské podujatia a výstavy rôzneho zamerania.



Samospráva predložila podľa starostky žiadosť o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom programu Slovensko cez sprostredkovateľský orgán. "Boli sme úspešným žiadateľom a získali sme podporu vo výške takmer pol milióna eur," spomenula s tým, že to bude na rekonštrukciu, zateplenie i modernizáciu budovy.



Zdôraznila, že vďaka energetickému zhodnoteniu sa stavba stane dôstojnejším a modernejším miestom na kultúrne a vzdelávacie účely. Zároveň podľa starostky obnovené priestory prispejú i k rozvoju cestovného ruchu. "Rozšíri sa ponuka výstav počas celého roka. V súčasnosti sa totiž dajú pre nevyhovujúce priestory prevádzkovať len na krátke obdobie," vysvetlila.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 23. septembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Hrušov je známy pre letný folklórny festival Hontianska paráda, ktorý organizujú každý rok v auguste. Parádu tvoria napríklad ukážky roľníckej práce s obilím, pečenie chleba v tradičných kamenných peciach i tesárske a kamenárske práce. Viaceré tieto aktivity si môžu vyskúšať aj návštevníci parády. Jej atmosféra je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s domácimi obyvateľmi.