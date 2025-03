Obec Hrušov sa plánuje zapojiť do výzvy Živý vidiek

Hrušov 12. marca (TASR) - Obec Hrušov vo Veľkokrtíšskom okrese sa plánuje zapojiť do výzvy Živý vidiek. TASR o tom informovala starostka Mária Augustínová s tým, že predložiť by chcela projekt na rekonštrukciu historickej budovy pálenice.



Dodala, že je v nej zriadená expozícia jej pôvodného vybavenia. "Ešte však musím preveriť, či takýto projekt v rámci výzvy budú akceptovať, keďže exponáty zaobstarávať nechceme," objasnila. Opraviť podľa nej potrebujú aj ďalšie štyri objekty, ktoré sú vybavené exponátmi. Chcú predísť ich poškodeniu. "Všetky sú zamerané na tradičnú ľudovú kultúru. Ich obnova by pomohla k rozvoju cestovného ruchu a zároveň k zachovaniu dedičstva našich predkov," zdôraznila.



Starostka víta každú možnosť, ktorá vytvára podmienky na získanie finančných zdrojov na uskutočnenie projektov. "Hlavne v tomto období, keď sú samosprávy značne podfinancované," spomenula.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripraví špeciálnu výzvu Živý vidiek určenú pre malé obce do 1000 obyvateľov financovanú zo štátneho rozpočtu. Keďže Slovensko je prevažne vidiecka krajina, cieľom je zvýšiť čerpanie európskych zdrojov v menších samosprávach a zvýšiť tak kvalitu života veľkej časti obyvateľov.



Štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák priblížil, že so zástupcami obcí chcú spolupracovať na tom, ako dostať eurofondy na slovenský vidiek, i na príprave štátnej stratégie regionálneho rozvoja. "Sme jedna z mála krajín v Rade Európy, kde vidiek nie je ukotvený v žiadnom zákone ani stratégii. Deväťdesiatšesť percent samospráv na Slovensku tvoria dediny a im musíme pomôcť," uviedol.